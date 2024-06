Paolini, Bolelli-Vavassori, Atletica, Nazionale: le ultimissime

Alla fine, il pronostico è stato rispettato: Jasmine Paolini non riesce nell'impresa di battere la polacca Iga Swiatek. Nella finale del torneo del singolare femminile del Roland Garros, la polacca si impone con il punteggio di 6-2, 6-1 in poco più di un'ora.

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori a cui non riesce la storica impresa di vincere la finale del doppio al Roland Garros. A trionfare sono il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic.

Agli Europei di atletica a Roma, Francesco Fortunato si piazza terzo nella 20 km di marcia maschile e conquista il bronzo: oro a Karlstrom (Svezia), argento a McGrath (Spagna). Sono cinque medaglie per l'Italia. "Grazie Francesco", così lo stadio Olimpico ha festeggiato l'atleta azzurro.

Alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia e a una settimana esatta dall'esordio all'Europeo contro l'Albania, il ct dell'Italia Luciano Spalletti e Guglielmo Vicario hanno parlato in conferenza stampa. Queste le parole del commissario tecnico: "su Barella siamo stati ottimisti fin dal primo momento perché è sempre stato sotto controllo. Non può essere considerato per la partita di domani, ma siamo fiduciosi per l’Albania. Lo stesso vale per Meret".