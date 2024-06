Roland Garros, Inter, F1 e basket: le ultimissime

Sara Errani e Jasmini Paolini sconfitte da Coco Gauff e Katerina Siniakova, nella finale di doppio del Roland Garros. La statunitense e la ceca si impongono in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3.

La nuova Inter di Oaktree non volerà in Cina alla fine del mese di luglio, rinunciando alla tournée tanto cara all'ex presidente Steven Zhang, che avrebbe voluto ritrovare Lautaro e compagni a Chengdu, capitale della provincia di Sichuan. Secondo il media spagnolo Relevo, l’organizzazione della tournée sarebbe risultata insolvente. Al tempo stesso, anche Atletico Madrid e Psg attendono i milioni promessi al momento della stretta di mano.

Incredibile nelle qualifiche del Gp del Canada con Russell su Mercedes e Verstappen su Red Bull che fanno segnare lo stesso crono, 1'12"00, ma con l'inglese che scatterà dalla pole per aver fatto segnare il tempo per primo. Ferrari disastrose. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz non sono riusciti a qualificarsi per la Q3 restando fuori dalla top 10. Leclerc non è andato oltre l'11/o tempo, mentre Carlos Sainz ha fatto segnare il 12/o crono.

Torna in equilibrio la finale playoff tra Bologna e Milano. Alla Segafredo Arena, la Virtus di coach Luca Banchi si aggiudica gara 2 della serie Scudetto imponendosi alla distanza su un'Olimpia che era partita meglio. Martedì la sfida si sposta in Lombardia, dove si giocheranno due gare consecutive.