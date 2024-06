Nazionale, Roland Garros, F1 e Serie C: le ultimissime

L’Italia supera 1-0 la Bosnia Erzegovina nell’ultima amichevole prima di Euro 2024. Agli uomini di Spalletti basta la rete di Frattesi arrivata al 38esimo della prima frazione per superare i bosniaci al Castellani di Empoli.

È Carlos Alcaraz il nuovo re di Parigi. Lo spagnolo vince per la prima volta in carriera il Roland Garros, terzo titolo Slam dopo gli Us Open 2022 e Wimbledon 2023. Dopo aver eliminato Jannik Sinner in semifinale, il numero tre del mondo ha la meglio anche sul tedesco Alexander Zverev.

Max Verstappen vince il suo terzo GP del Canada consecutivo. Non è stato facile tra pioggia, incidenti e ritiri, correre questa gara a Montreal. Dramma per la Ferrari: dopo la cocente eliminazione nelle qualifiche di ieri in Q2, Leclerc e Sainz non riescono ad arrivare alla bandiera a scacchi e sono costretti al ritiro eispettivamente per un problema al motore e a seguito di un incidente con Albon.

La Carrarese è ufficialmente promossa in Serie B. Il club toscano ha battuto il Vicenza 1-0 nella finale playoff di Serie C: dopo lo 0-0 dell'andata al Menti, è bastato il gol di Finotto al sesto minuto per mandare i gialloblù in B dopo 76 anni dall'ultima volta.