Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Avanti a tutta su Raoul Bellanova. Questo filtra dai primi confronti tra Ghisolfi e De Rossi anche se ieri sera a Empoli, prima della partita della Nazionale, i tifosi della Roma hanno immaginato di poter arrivare a un terzino più esperto: Giovanni Di Lorenzo, che è stato visto parlare a lungo a Pellegrini, Mancini e Cristante. In realtà Di Lorenzo, ammesso che lasci il Napoli dopo l’incontro con Conte, dovrebbe andare alla Juventus.

Le nuove nozze per celebrare i dieci anni di matrimonio con sua moglie e una luna di miele che può porre fine al matrimonio con la Lazio. In queste ore Luis Alberto sta rivedendo quelli che sono i suoi amori più importanti, da una parte i dieci anni di matrimonio con Patricia, dall’altra la separazione ormai imminente con i biancocelesti. Dopo le nuove nozze celebrate in Spagna, da ieri Luis Alberto è volato a Doha per la luna di miele e in Qatar preparerà il terreno per la sua nuova avventura. L’accordo con l’Al Duhail è ormai ai dettagli e già questa settimana può essere definito.

Il Napoli spera di trattenere Giovanni Di Lorenzo: ne parla ampiamente l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui domani ci sarà un primo incontro tra le parti per provare a trovare un punto d'intesa. Insieme ad Antonio Conte ci saranno anche il DS Federico Manna e Mario Giuffredi, procuratore dell'esterno. Un confronto per ribadire concetti già espressi in precedenza ma sempre a distanza, domani si proverà a colmare una distanza che per ora pare essere davvero ampia. Conte spera di far cambiare idea al suo giocatore.

Il quotidiano Tuttosport fa un punto sulla situazione di Adrien Rabiot e della trattativa per il suo rinnovo di contratto con la Juventus. Nello specifico, si legge, il club bianconero avrebbe tutta l'intenzione di accelerare le operazioni per non perdere i benefici del Decreto Crescita. Tradotto: se il rinnovo, eventuale, arrivasse entro il 30 giugno la Juventus potrebbe continuare ad usufruire degli sgravi fiscali previsti visto che il contratto di lavoro non sarebbe interrotto.