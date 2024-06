Real Madrid, Juve, Lecce e Bolt: le ultimissime

Ancelotti è stato categorico: "Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale per Club". L'allenatore dei Blancos, che ne ha già vinti cinque di Mondiali, ha fatto valere le sue posizioni sulla questione. Continua la disputa tra Real e Uefa/Fifa dopo l'evoluzione della Superlega. Queste le sue parole a Il Giornale: "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito”.

L'intervento chirurgico al quale è stato costretto a sottoporsi Arek Milik è perfettamente riuscito. Lo ha reso noto la Juve, che ha comunicato che: "In seguito all’infortunio subìto durante la gara Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno, questa mattina Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento - per la prima volta ad un calciatore della prima squadra - è stato eseguito presso il J|Medical dal professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Il Lecce ha ufficializzato quanto il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva anticipato nei giorni scorsi dai microfoni di Radio Sportiva: Luca Gotti sarà ancora alla guida tecnica della squadra salentina per la stagione 2024/2025.

Usain Bolt, il leggendario velocista, ha subito una rottura del tendine d'Achille durante una partita di calcio di beneficenza per il Soccer Aid for UNICEF 2024. L’evento è andato in scena allo Stamford Bridge di Londra, dove Bolt faceva parte di una formazione stellare che includeva atleti e celebrità. Tra i calciatori c’era anche Alex Del Piero, in gol proprio con l’assist del velocista.