Nazionale, Real Madrid, Lazio e Under 21: le ultimissime

Calorosa accoglienza per gli azzurri di Luciano Spalletti, atterrati nel tardo pomeriggio a Dortmund. Da lì il trasferimento per l'Hotel di Iserlohn, con oltre un centinaio di tifosi ad attendere il pullman della Nazionale giunto a destinazione intorno alle 19. E' iniziata tra l'entusiasmo degli italiani che vivono in Germania l'avventura a Euro2024 dei campioni in carica.

Il Real Madrid, fresco vincitore della Champions League, dopo il successo contro il Borussia Dortmund nella finale disputata a Wembley, sarà regolarmente in campo nella prossima edizione del Mondiale per Club. La società spagnola, lo ha ribadito attraverso un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid C.F. informa che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Il comunicato è arrivato dopo l'intervista a Carlo Ancelotti pubblicata oggi su Il Giornale, e nella quale il tecnico italiano sembrava chiudere le porte alla partecipazione del club. "Le mie parole sulla Coppa del Mondo per Club non sono state interpretate nel modo in cui intendevo”.

Marco Baroni non è più l'allenatore dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto con il tecnico, che nelle prossime ore firmerà e verrà annunciato formalmente sulla panchina della Lazio.

L'Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata supera ai calci di rigore Panama Under 23 al Torneo Maurice Revello, una volta conosciuto come Torneo di Tolone. Gli Azzurrini, infatti, sono usciti vincitori dalla lotteria dagli undici metri dopo il 2-2 nei novanta minuti.