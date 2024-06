Juve, Atalanta, Olanda ed Europei di atletica: le ultimissime

Szczesny vicino all'addio alla Juventus. Accordo raggiunto per un biennale tra l'entourage del calciatore e l'Al-Nassr, squadra della Saudi League in cui milita Cristiano Ronaldo. Il club saudita deve ora trovare l'intesa con i bianconeri, con cui il polacco vanta un altro anno di contratto.

Non arrivano buone notizie per l'Atalanta: Koopmeiners ha accusato un infortunio nel riscaldamento prima dell'amichevole contro l'Islanda. Il centrocampista ha accusato un fastidio dopo aver calciato verso la porta con il mancino. Nelle prossime ore saranno più chiare le sue condizioni con tutti gli acceramenti del caso.

L'Olanda perde un pezzo rilevante del centrocampo. Ronald Koeman ha atteso fino all'ultimo per monitorare le condizioni di Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona e della Nazionale Oranje, alle prese con dei dolori alla caviglia che lo hanno frenato dallo scendere in campo nelle due amichevoli pre-Europei. Alla fine è arrivata la conferma via social del calciatore: niente Europei per lui.

Quarta giornata di gare ricca di emozioni a Roma 2024, con l'Italia che sale a quota 17 medaglie agli Europei di atletica leggera. A chiudere il programma ieri sulla pista dello stadio Olimpico è stata la finale dei 200 metri, con Filippo Tortu d'argento e Fausto Desalu quinto.