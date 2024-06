Napoli, Roma, Milan e volley: le ultimissime

Antonio Conte è già al lavoro in quel di Castel Volturno: il nuovo allenatore del Napoli sta vivendo intensamente le prime ore nel centro sportivo del club e, dopo una riunione con i propri collaboratori, ha in programma un incontro con il ds Giovanni Manna e l'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi.

Il Galatasaray torna alla carica per Zeki Celik, terzino turco classe '97 della Roma. Il club giallorosso - scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina - spera che l'assalto dei turchi possa andare a buon fine perché per rinnovare la fascia destra servono anche le uscite di quei giocatori che sono in rosa e che non hanno soddisfatto le aspettative oppure non sono ritenuti adatti al nuovo progetto. Fuori Celik, fuori Karsdorp, no al ritorno di Kristensen che ha fatto le valige dopo il prestito ed è tornato al Leeds

Con l'esclusione dell'Ancona dal prossimo campionato di Serie C, vista la domanda presentata incompleta da parte del club dorico, si procederà con i ripescaggi, che porteranno la terza Squadra B nel campionato di Serie C: dopo Juventus e Atalanta, infatti, ecco approdare in terza serie il Milan Under 23, che sta iniziando a strutturarsi in vista dell'ufficialità dell'inserimento nell'organico della stagione 2024-25 che arriverà venerdì durante il Consiglio Federale. Con la squadra che sarà affidata a Daniele Bonera, il club ha iniziato a operare anche sulle strutture.

L'Italia inizia l'ultima fase preliminare della Nations League di volley con una vittoria sul Canada. Un 3-0 sul campo di Fukuoka che rende quasi certa la qualificazione alle Olimpiadi delle azzurre di Velasco, grazie alla posizione nel ranking.