Lazio, Nazionale, Polonia e Berrettini: le ultimissime

Mancava solamente l’ufficialità, adesso neanche più quella: Baroni è il nuovo allenatore della Lazio. Sono stati i biancocelesti a renderlo noto attraverso i propri canali social oltre che con un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste”.

All'Hemberg Stadion Nord di Iserlohn, impianto che ospiterà l'Italia di Spalletti durante la spedizione, si è tenuto quello che sarà l'unico allenamento a porte aperte dell'Europeo: Nicolò Barella non è sceso in campo con i compagni e ha svolto un lavoro differenziato in campo mentre per Nicolò Fagioli differenziato in palestra per un affaticamento accusato dopo l'amichevole con la Bosnia. Brutte sensazioni per Frattesi: il centrocampista azzurro ha interrotto l’allenamento prima del tempo.

Polonia con l'attacco decimato in vista degli Europei. Dopo aver già perso Milik, infortunatosi contro l'Ucraina, la nazionale del ct Probierz ha perso un altro bomber. Si tratta di Lewandowski. Il centravanti del Barcellona, infatti, è andato ko in occasione dell'amichevole contro la Turchia. In campo al suo posto è entrato Piatek, ex Genoa e Milan.

Grande ritorno di Matteo Berrettini dopo più di due mesi (68 giorni) di stop: il tennista romano ha inaugurato la stagione sull'erba a Stoccarda vincendo contro il russo Safiullin, numero 43 della classifica Atp, in tre set (7-6(8), 5-7, 7-5) in 2 ore e 55 minuti di gioco.