Lazio, Roma, Inter e Juve: le ultimissime

Luis Alberto all’Al-Duhail, finisce un’era in casa Lazio. Il club del Qatar presenta il Mago sui social con un video in grande stile: musica spagnola, immagini delle visite mediche, palleggi, la firma. Inizia l'avventura di Luis lontano da Roma. Su Instagram ha postato le immagini dei suoi otto anni in biancoceleste: "Grazie di tutto", il suo saluto. Poi il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto definitivamente il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel, con effetti dalla stagione sportiva 2024/2025, al club Al-Duhail affiliato alla federazione del Qatar”.

La Roma sogna il grande colpo in attacco. La società giallorossa ha incontrato l'agente di Federico Chiesa, impegnato agli Europei in Germania con l'Italia. L'incontro tra le parti è stato positivo, visto che l'entourage del calciatore ha aperto ad un trasferimento nella Capitale. Chiesa è concentrato su Euro 2024 ma gradisce il progetto di De Rossi, che punta anche a nuovi rinforzi.

Barella e Inter, avanti insieme. È ufficiale il rinnovo del centrocampista ex Cagliari, punto di riferimento di Simone Inzaghi e del centrocampo della nazionale allenata da Luciano Spalletti. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro attraverso una nota sul proprio sito.

La Juventus piazza il colpo a centrocampo. I bianconeri infatti sono pronti ad affondare il colpo decisivo per Douglas Luiz, centrocampista valutato 60 milioni di euro dall'Aston Villa. Per abbassare le pretese economiche degli inglesi, la Juventus è pronta ad inserire i cartellini di McKennie e Iling Junior nell'operazione versando anche 15-20 milioni di euro nelle casse dei Villans.