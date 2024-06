Nazionale, Roma, Inghilterra e Copa America: le ultimissime

Frattesi ha recuperato, Barella sarà in gruppo nell'allenamento del giovedì: Spalletti può dunque tirare un sospiro di sollievo perché potrà contare sui due interisti. Il primo, 4 gol in 9 partite nella nuova gestione tecnica, dovrebbe anche giocare dall'inizio sabato a Dortmund contro l'Albania, galleggiando tra il ruolo di mezzala e di trequartista che deve sostenere i due attaccanti Chiesa e Scamacca. Improbabile invece il rientro di Fagioli, che ha un affaticamento e dovrebbe tornare disponibile per la Spagna.

È boom di abbonamenti in casa Roma. In un’estate caratterizzata dai tanti cambiamenti, a partire dall’arrivo del nuovo direttore sportivo, proseguendo poi con la ricostruzione della rosa e le strategie societarie, la Roma mantiene una grande certezza: la passione dei tifosi. La giornata di ieri infatti si è chiusa con il dato record di 18.500 abbonamenti confermati dopo appena cinque giorni dal via delle fase di prelazione.

I giocatori dell’Inghilterra si ricordano bene com’è finito il loro ultimo europeo: oltre alla sconfitta in finale contro l’Italia ai rigori, si sono ritrovati i social riempiti da migliaia di insulti di ogni tipo da parte dei propri stessi tifosi. Per questo gli inglesi hanno fatto un patto: durante Euro 2024 non utilizzeranno i social, molti chiuderanno anche i propri profili per evitare distrazioni inutili e soprattutto per non ricevere beceri insulti che potrebbero minare il morale del gruppo. È una decisione presa non dal ct Southgate ma spontaneamente dai giocatori.

Nell'ultima amichevole prima dell'inizio della Copa America, Stati Uniti e Brasile si fermano sull'1-1. Succede tutto nel primo tempo: Rodrygo sblocca la partita poco dopo il quarto d'ora di gioco, Pulisic risponde poco dopo da punizione.