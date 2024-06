Lazio, Berrettini, La Liga, Premier League: le ultimissime

Il ritiro di Auronzo di Cadore resterà invariato. Il prossimo 11 luglio la Lazio partirà alla volta delle Tre Cime di Lavaredo dove Marco Baroni inizierà a preparare la nuova stagione, lavorando minuziosamente su ogni dettaglio. Il nuovo allenatore ha deciso di non cambiare le date stabilite qualche settimana fa dal suo predecessore Igor Tudor, prima che presentasse le dimissioni alla società.

Matteo Berrettini supera il 25enne canadese Denis Shapovalov in due set nel torneo di Stoccarda con il punteggio di 6-4 6-4, e raggiungere Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo tedesco.

Futuro in bilico per Alvaro Morata. L'ex attaccante della Juventus potrebbe non restare all'Atletico Madrid. Lo lascia intendere proprio lui dal ritiro della sua nazionale in un'intervista a El Larguero: "Ho 31 anni, a ottobre saranno 32, non posso restare in squadra e non giocare. Non ne ho parlato ancora con nessuno, ma se vedo che l'Atletico compra otto attaccanti vuol dire che non sono la priorità del club".

Il Leicester continua la ricerca del nuovo allenatore dopo il passaggio di Enzo Maresca al Chelsea. Secondo quanto riportato da The Athletic, ormai la lotta è tra Graham Potter e Carlos Corberan. Dopo aver sentito diversi profili e capito le loro disponibilità, il cerchio si è ristretto a questi due nomi: il primo è ormai fermo dal 2023, ovvero dopo l'esperienza con i Blues, il secondo invece è stato esonerato a dicembre dal Nottingham Forest.