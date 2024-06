Roma, Napoli, Juve e Lecce: le ultimissime

Tre giorni a Trigoria per organizzare e pianificare le strategie della nuova Roma. Dan Friedkin ha voluto partecipare dal vivo alle numerose riunioni che si sono svolte al Bernardini per programmare le prossime mosse che daranno ufficialmente il via alle danze, al nuovo progetto. Così nei giorni scorsi il presidente è sbarcato nella capitale e ha vissuto tre giorni non stop all’interno del centro sportivo, sempre insieme alla Ceo Souloukou, al diesse Ghisolfi e a De Rossi: un G4 che è servito prima di tutto per fare un’analisi della stagione che si è da poco conclusa.

Per Conte l'obiettivo numero uno in difesa è Alessandro Buongiorno, pallino fisso di De Laurentiis e vice capitano del Torino. Il centrale classe '99 è il desiderio espresso dall'allenatore del Napoli.

Peccato che Urbano Cairo non sia aperto a negoziazioni vantaggiose: per privarsi di Buongiorno il presidente del Toro chiede una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Tentativo di beffa in extremis per Michele Di Gregorio: il Liverpool aveva offerto al Monza la bellezza di 25 milioni per portare ad Anfield l’estremo difensore scuola Inter, ma Galliani e il ragazzo non hanno voluto rimangiarsi la parola data alla società bianconera.

Balthazar Pierret è il primo acquisto del Lecce 2024/25 nella sessione estiva di mercato. Il centrocampista classe 2000, il cui arrivo era previsto per ieri pomeriggio, approderà in Italia soltanto la prossima settimana. Il motivo? Non c'è alcun intoppo nella trattativa: semplicemente la causa del ritardo è il G7 che si sta tenendo in Puglia. Su tutto il territorio c'è infatti massima allerta e il traffico aereo è stato bloccato o limitato.