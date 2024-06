Italia, Milan, Germania e volley: le ultimissime

Manca sempre meno al debutto dell'Italia a Euro 2024. Sabato sera alle ore 21 a Dortmund l'esordio contro l'Albania. Nel Gruppo B anche Spagna e Croazia. Alle 13.45 sono intervenuti in conferenza stampa il ct azzurro Luciano Spalletti con il portiere Gianluigi Donnarumma. “Barella? Ha recuperato, vedremo se oggi farà tutto l'allenamento così potremo schierarlo”.

La procura federale della FIGC ha archiviato "allo stato degli atti" il fascicolo aperto riguardante il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Giuseppe Chinè, era stata avviata lo scorso marzo in seguito all'acquisizione di parte degli atti della procura della Repubblica di Milano, che ha indagato sull'operazione finanziaria. L’ipotesi di reato era di “ostacolo all’attività della Figc di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio”.

Grande attesa per la prima di Euro 2024. La Germania, squadra del paese ospitante, sfiderà a Monaco la Scozia. Le due squadre sono inserite nel Gruppo A. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 ma anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La Germania dovrebbe scendere in campo con il 4-3-2-1: Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz.

Prosegue il cammino vincente dell’Italia nella Pool 6 di VNL in svolgimento a Fukuoka in Giappone. Dopo il successo all’esordio con il Canada ed il raggiungimento aritmetico del pass olimpico attraverso il world ranking, le azzurre hanno superato con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-12) la Corea del Sud ottenendo l’ottava vittoria in Volleyball Nations League. Successo di prestigio che sugella la qualificazione alle Finals in programma settimana prossima a Bangkok.