Lazio, Roma, Euro 2024, Berrettini: le ultimissime

Nel tardo pomeriggio di oggi i tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare il proprio malcontento nei confronti dell'ormai ventennale gestione Lotito. Il corteo, partito dallo Stadio Flaminio e poi proseguito fino a Piazzale di Ponte Milvio, ha visto la partecipazione di circa 10mila persone. "Niente contro Baroni, tutti contro Lotito" è il messaggio di uno degli striscioni mostrati durante il corteo.

Dan e Ryan Friedkin potrebbero diventare i nuovi proprietari dell'Everton, storico club del calcio inglese. Secondo quanto riportato dal sito inglese 'Nytimes.com', il gruppo statunitense che ha rilevato la Roma nel 2020 dovrebbe acquisire il 94% delle quote del club, forte di un accordo ormai concluso con il presidente Farhad Moshiri, entrato a 'Goodison Park' col 49,9% nel 2016 per poi raggiungere quota 94,1% a gennaio 2022 con un aumento di capitale da 100 milioni di sterline.

La Germania padrona di casa batte 5-1 la Scozia nella gara inaugurale di Euro 2024. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera i tedeschi vanno in vantaggio al 10' con Wirtz, il raddoppio al 19' è opera di Musiala. Al 46' tris di Havertz su rigore. Nella ripresa Fullkrug cala il poker al 68'. All'87' lo sfortunato autogol di Rudiger di testa regala il gol della bandiera ai britannici. Al 93' il pokerissimo di Emre Can.

All'Atp 250 di Stoccarda, in Germania, Berrettini non sbaglia contro l'australiano Duckworth, vince in due set (6-4, 7-5) e centra la semifinale dove sfiderà Musetti, complice il ritiro di Bublik per un problema fisico.