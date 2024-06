Roma, Atalanta, Juve e Millwall: le ultimissime

On Air

Già proprietario della Roma e del Cannes, Dan Friedkin si prepara ad aggiungere alla sua personale "collezione" anche l'Everton, squadra che ha centrato l'obiettivo salvezza nell'ultima edizione della Premier League. In ballo c'è il 94% delle quote del club di Liverpool, attualmente in possesso di Farhad Moshiri. Si tratta di un investimento da 650 milioni di euro, di cui 400 rappresentano solo la massa debitoria accumulata dai Toffies.

L’Atalanta è lieta di comunicare che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà del Club nerazzurro. Nella stagione 2023/24 l’attaccante belga ha pienamente soddisfatto le aspettative, mettendo a segno 14 reti e fornendo 11 assist-gol nelle 50 partite disputate con l’Atalanta in tutte le competizioni. Questo il comunicato con il quale l’Atalanta ha annunciato il riscatto del belga.

Szczesny si allontana dall'Arabia Saudita. È questa la novità che emerge dalla trattativa fra l'entourage del portiere della Juventus e l'Al-Nassr, facoltoso club della Saudi League che acquistò Cristiano Ronaldo alla fine del 2022. La società saudita ha sondato in maniera concreta il profilo del portiere polacco, ma non appare convinta.

Lutto nel mondo del calcio. È morto Matija Sarkic, portiere del Millwall che aveva appena 26 anni. A darne il triste annuncio è stato lo stesso club inglese sul suo profilo X, a pochi giorni dall'ultima partita giocata dall'estremo difensore con la maglia della nazionale montenegrina. Il giovane è stato trovato morto questa mattina in un appartamento di Budva, secondo quanto riferisce la Reuters citando il quotidiano montenegrino Vijesti. Non sono state chiarite le cause e le circostanze del decesso.