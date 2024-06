Italia, Svizzera, Arsenal e Berrettini: le ultimissime

On Air

La prima giornata del girone B di Euro 2024 pone di fronte l'Italia di Luciano Spalletti e l'Albania di Sylvinho, inserite nel raggruppamento che vede protagoniste anche Spagna e Croazia. Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Jorginho, Barella, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT: Spalletti.

La Svizzera batte l'Ungheria nel secondo match di Euro 2024. La nazionale del ct Yakin piega 3-1 i magiari dell'azzurro Rossi: in gol Duah (12'), il 'bolognese' Aebischer (45') e Embolo (93'). Agli ungheresi non basta l'acuto di Varga (66'). Gli svizzeri agganciano così la Germania in vetta al gruppo A.

È un giorno triste per i tifosi dell'Arsenal e per il calcio inglese: è morto Kevin Campbell, ex giocatore dei Gunners scomparso all'età dei 54 anni. Il classe '70 era malato da qualche mese. Tantissimi i commenti sui social dei tifosi dei Gunners, da sempre legati alla figura di Campbell, diventato col tempo anche opinionista televisivo.

Caccia al tris dopo i trionfi del 2019 e del 2022. Questa la missione di Matteo Berrettini all'Atp 250 di Stoccarda, dove ha superato ieri Lorenzo Musetti in semifinale. La finale dell'Atp 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Jack Draper è in programma domani (domenica 16 giugno) sull'erba del campo centrale non prima delle ore 13.