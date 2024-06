Italia, Spagna, Milan e nuoto: le ultimissime

L’Italia decide di iniziare in Germania con il brivido, incassando il gol più veloce della storia degli Europei e rischiando la grande beffa al 90’. Dopo 23 secondi Dimarco serve a Bajrami un clamoroso assist, che l’albanese sfrutta senza pietà. La squadra giovane e un po’ inesperta di Spalletti però è brava a non scomporsi e restare calma: così in cinque minuti ribalta la partita, con i gol di Bastoni all’11’ e Barella al 16’. Finisce 2-1 la sfida del Signal Iduna Park.

La Spagna cala il tris contro la Croazia: debutto ok a Euro 2024. Morata, Fabián Ruiz e Carvajal: gli iberici hanno travolto Modric e compagni nella prima giornata del gruppo B con un netto 3-0 maturato già al termine della prima frazione.

"Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti”. Theo Hernandez gela il Milan. Dal ritiro della nazionale francese, il terzino rossonero mette in dubbio la sua permanenza a Milano in vista della prossima stagione. Sollecitato dai cronisti, Hernandez non ha escluso un possibile ritorno in Spagna: "Vedremo - ha dichiarato - al momento non ci penso ancora”.

Altra medaglia per gli azzurri dl nuoto agli Europei di nuoto. Dopo il trionfo nei giorni scorsi di Gregorio Paltrinieri, l’Italia ha vinto nella tarda mattinata di sabato la medaglia d'argento nella staffetta mista 4x1,5 km: il quartetto azzurro composto da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Marcello Guidi ha chiuso alla spalle dell'Ungheria medaglia d'oro e davanti alla Francia medaglia di bronzo.