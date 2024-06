Lazio, Torino, Euro2024 e Berrettini: le ultimissime

Tanti auguri a Mattia Zaccagni. Oggi, 16 giugno 2024, l'attaccante della Lazio compie 29 anni. Arrivato dal Verona nell'estate 2021 insieme a Maurizio Sarri in panchina, il numero 20 è diventato un vero e proprio leader della formazione biancoceleste. Attualmente si trova in Germania nel ritiro della Nazionale italiana per Euro2024, ma la società l'ha comunque celebrato con un post pubblicato su Instagram.

"Torino-Vanoli, semaforo verde", si legge sulle pagine di Tuttosport in edicola oggi. Il quotidiano dedica ampio spazio al futuro della società granata, ancora a caccia del nuovo tecnico: "«Ci sono stati passi avanti, ci siamo. A breve annunceremo il nuovo allenatore». Firmato Urbano Cairo. Venerdi sera il presidente si è sbilanciato sull'estenuante trattativa tra il Torino e il Venezia per liberare Vanoli dalla clausola di un milione che fino a questo momento non gli ha permesso di cominciare a lavorare per il Toro. E Ia buona notizia, quella che accresce l'ottimismo in casa granata, arriva da Eusebio Di Francesco”.

Fermo preventivo per circa cinquanta tifosi italiani poco prima di Italia-Albania a Dortmund. Secondo le informazioni di polizia, il gruppo di supporter è stato fermato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. I tifosi sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, come coltelli, bombe carta e passamontagna, saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca, probabilmente per 24 ore, in attesa di valutazione da parte della magistratura.

Nel 2024 Berrettini ha vinto solo l'Atp di Marrakech lo scorso aprile, poi i nuovi problemi fisici l'hanno fermato facendogli saltare sia gli Internazionali a Roma sia il Roland Garros. Un doppio duro colpo che però l'ha spinto a lavorare ancora di più e meglio, ritornando a Stoccarda dopo più di due mesi di inattività. Se Matteo dovesse vincere l'Atp di Stoccarda, diventerebbe nuovo numero 55 del mondo. Un bel modo per presentarsi a Wimbledon il prossimo luglio.