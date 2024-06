Lazio, Roma, Frosinone e Genoa: le ultimissime

On Air

Matteo Guendouzi torna al centro della Lazio. L'addio di Tudor rimette il francese nel ruolo di protagonista assoluto avuto praticamente subito dopo il suo arrivo. La Premier per ora è lontana anche se l'Aston Villa di Emery potrebbe tornare alla carica dopo l'ufficialità di Douglas Luiz alla Juventus. Per ora, però, è un'ipotesi remota e lontana, perché il futuro del francese è ancora con l'aquila sul petto.

Ghisolfi, il nuovo responsabile dell’area sportiva della Roma, sta lavorando per cercare una squadra a Smalling. Così se la Roma riuscirà a cedere il difensore inglese, a quel punto si butterebbe su Mats Hummels, ormai ex Borussia Dortmund, già contattato, un giocatore capace di garantire al gruppo esperienza internazionale, carisma e, naturalmente, qualità difensive.

Dopo settimane di silenzio ieri mister Eusebio Di Francesco è uscito allo scoperto con una lettera di saluto a società e tifosi del Frosinone calcio. Di Francesco lascia la Ciociaria dopo una sola stagione in cui con una squadra giovane e data già per retrocessa l'estate scorsa, ha espresso un ottimo calcio ed è retrocesso a soli due minuti dal termine del campionato.

Il Genoa ha trovato l'accordo con il Marsiglia per la conferma di Vitinha. Dopo il prestito a gennaio i rossoblù puntano a trattenere il giocatore non più a titolo temporaneo ma a titolo definitivo. Il calciatore ha convinto la dirigenza nei suoi primi mesi genoani e sono pronti 16 milioni di euro per la sua conferma: presto un nuovo summit con il Marsiglia che ha abbassato le pretese (il riscatto era fissato a 25 milioni) e dovrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita.