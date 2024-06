Lazio, Bologna, Monza e Euro2024: le ultimissime

Boulaye Dia è sempre più vicino alla Lazio. Nelle ultime 48 ore lo scatto decisivo. Fabiani aspettava il 27enne senegalese da un mese, sembrava spazientito, ma non lo aveva mai davvero mollato. Ora il calciatore ha dato l'ok al trasferimento, il suo entourage ha trovato un accordo per un quadriennale e la Lazio è pronta a chiudere l'affare a circa 10-12 milioni con la Salernitana.

Per quanto riguarda la difesa, a Bologna un nome che piace è quello di Alberto Dossena. Il centrale classe '98 si è messo in mostra nell'ultima stagione con il Cagliari, dove si ha mostrato sia qualità difensive nella sua area che offensive in quella avversaria (come dimostra il bottino di 3 gol e 4 assist accumulato in 36 gare stagionali tra Serie A e Coppa Italia).

L’agente di Lorenzo Montipò, Maria Alberto Fontana, avrebbe parlato con Adriano Galliani per portarlo al Monza. Una destinazione che sarebbe molto gradita all’estremo difensore scaligero. Montipò determinante nell’ultima stagione ma con qualche passaggio a vuoto, ha il contratto che scadrà nella prossima stagione.

La Francia esordisce agli Europei affrontando questa sera l'Austria. Le due squadre sono inserite nel Gruppo D dove l'Olanda al momento è in testa dopo il 2-1 contro la Polonia. La probabile formazione di Deschamps

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Mbappé, Thuram.