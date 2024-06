Francia, Belgio, Romania e Napoli: le ultimissime

On Air

Mbappé non brilla ma la Francia vince nel match d'esordio a Euro 2024. Successo di misura per i vicecampioni del mondo, che oggi alla Dusseldorf Arena hanno superato 1-0 l'Austria nel match valido per la prima giornata del Gruppo D. La squadra di Deschamps conquista i tre punti grazie all'autogol di Wober.

La Romania piega 3-0 l'Ucraina nella prima giornata del Gruppo E. La nazionale del ct Iordanescu debutta a Euro 2024 conquistando i tre punti grazie alla magia di Stanciu nel primo tempo (29') e alle reti dell''empolese' Marin (53') e il sigillo di Dragus (57') nella ripresa. Protagonista indiscusso del match Dennis Man: l'attaccante del Parma neopromosso in Serie A confeziona due assist e incanta l'Allianz Arena con giocate d'alta scuola.

Il girone E è stato aperto dalla vittoria a sorpresa della Romania contro l'Ucraina e prosegue con un'altra grande sorpresa: la Slovacchia batte il Belgio per 1-0. Decide un gol segnato da Schranz dopo sette minuti che permette alla squadra di Calzona di iniziare alla grande il torneo. Il Var ha annullato due gol a Romelu Lukaku: il primo per un fuorigioco, il secondo per un tocco di mano di Opena.

Tutto pronto per la presentazione ufficiale di Antonio Conte al Napoli. Il nuovo tecnico, che la società ha annunciatolo scorso 5 giugno, verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi mercoledì 26 giugno. Il club azzurro ha scelto una location suggestiva per il primo incontro con il nuovo allenatore. L'ex commissario tecnico della Nazionale verrà infatti presentato a Palazzo Reale a Napoli.