Francia, Egonu, Nba e Esports: le ultimissime

La Francia rischia di perdere Kylian Mbappé: sostituito nel finale contro l’Austria, ha riportato una frattura al naso. Già ricoverato in ospedale, Mbappé dovrebbe saltare l’Olanda per poi tornare probabilmente per l'ultima partita del girone contro la Polonia. Deschamps spera di riaverlo il prima possibile.

Il gip Alessandro Dal Torrione ha archiviato l'accusa di diffamazione nei confronti della pallavolista Paola Egonu per il generale Roberto Vannacci. La campionessa aveva querelato il generale, neo eletto al Parlamento europeo, dopo che sul suo libro, "Il mondo al contrario" aveva scritto: "Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità…".

È festa grande al TD Garden: i Boston Celtics sono i campioni Nba della stagione 2023/2024. La franchigia di Boston domina gara-5 contro i Dallas Mavericks, imponendosi con un duro 106-88 e chiudendo la serie sul 4-1 che gli vale il titolo.

L’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale ha proposto ufficialmente la creazione degli Olympic Esports Games, i Giochi Olimpici degli Esports. La proposta, annunciata dallo stesso presidente del Cio Thomas Bach, sarà presentata alla 142esima sessione del Comitato, che si terrà proprio durante i Giochi di Parigi 2024, alla quale i membri del Comitato Olimpico saranno chiamati a votare per l’approvazione o meno.