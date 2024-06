Lazio, Euro2024, Inter e Croazia: le ultimissime

Dopo aver ricontattato la Lazio negli ultimi giorni, l’operazione alla fine è decollata. Dia è in arrivo a 16 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Il pagamento avverrà tra un anno, questo consentirà a Lotito e Fabiani di investire soldi su un altro acquisto per l’attacco. Dia firmerà un contratto di quattro anni a 2 milioni più bonus.

La prima giornata del gruppo F di Euro 2024 propone la sfida tra la Turchia di Vincenzo Montella e la Georgia di Willy Sagnol, in programma oggi al Signal Iduna Park di Dortmund. Riflettori puntati su Khvicha Kvaratskhelia, talento del Napoli finito al centro di alcune voci di mercato dopo le dichiarazioni del suo agente. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, per tutti gli abbonati al pacchetto sport o calcio. Per questo match, non è prevista la diretta tv in chiaro sulla Rai.

Potrebbe essere la settimana di Martinez. Dopo i decisi passi avanti dei giorni scorsi, infatti, l’Inter potrebbe a breve affondare il colpo. Con la conseguente rinuncia definitiva a Bento, pista divenuta sempre più complicata dopo che l’Athletico Paranaense ha cominciato ad alzare le sue pretese, oltre i 20 milioni di euro. Il portiere del Genoa, invece, dovrebbe venire via per una valutazione complessiva attorno ai 15 milioni, compresi un paio sotto forma di bonus.

Nikola Vlasic, trequartista del Torino e della nazionale croata, sarà indisponibile per il resto degli Europei a causa di un infortunio muscolare (e quindi anche la sfida con l'Italia, in programma lunedì 24 giugno). Vlasic aveva rimediato una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra nella sfida di Serie A contro il Bologna dello scorso 3 maggio. Recuperato in extremis per Euro2024, ha avuto una ricaduta al termine di una stagione condizionata dalla pubalgia.