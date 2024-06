Portogallo, Turchia, Mbappé, Sinner: le ultimissime

Il Portogallo batte per 2-1 a Lipsia la Repubblica Ceca nella prima giornata del Gruppo F dell'Europeo. Ad aprire le danze è Provod al 62', ma i lusitani trovano il pari con l'autogol di Hranec al 69'. La vittoria è firmata da Francisco Conceiçao con una rete dei minuti di recupero finali.

Nel pomeriggio la Turchia ha battuto la Georgia 3-1 nella prima partita del gruppo F. Successo importante per la squadra di Montella con i georgiani che hanno saputo insidiare gli avversari fino al triplice fischio, con anche un palo colpito nella ripresa.

La grande paura è passata: Kylian Mbappé non si opera «nell'immediato futuro», come ha fatto sapere la federazione francese, per poter giocare almeno la seconda parte dell'Europeo. La frattura al naso lo obbligherà a saltare la sfida di Lipsia contro l'Olanda «ma potrei recuperare già per l'ultima del girone contro la Polonia», ha raccontato il neomadridista ai compagni in mattinata.

Jannik Sinner vola al secondo turno dell'Atp 500 di Halle. Il 22enne altoatesino numero uno del mondo ha sconfitto in rimonta il 27enne olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7 , 6-3, 6-2 dopo due ore e 19' di partita.