Roma, Lazio, Napoli e Milan: le ultimissime

Rodrigo Riquelme è diventato a tutti gli effetti uno dei giovani attaccanti esterni più interessanti del panorama europeo. Tanto che la Roma lo sta prendendo seriamente in considerazione per inserirlo nella squadra che Souloukou, Ghisolfi e De Rossi stanno pianificando per avviare il nuovo progetto triennale. Il nuovo dirigente giallorosso sta studiando attentamente la situazione dell’esterno e ha avuto contatti con la sua agenzia che ha dato disponibilità a un dialogo più approfondito.

Un incontro a Formello per ribadire che non c'è nessuna cessione in vista. Anzi, visto il rendimento della scorsa stagione, è probabile che la storia tra Christos Mandas e la Lazio continui ancora per molto tempo. Il club capitolino punta molto sul portiere greco e ieri il direttore sportivo Fabiani ha ricevuto il suo agente Tavano: il colloquio nel centro sportivo è servito per fare il punto della situazione sul giocatore acquistato solo dodici mesi fa dall’OFI Creta per 1 milione di euro.

Il Napoli stringe per Rafa Marin. Lo ha puntato, ci crede, lo vuole ed è pronto a metterlo subito a disposizione di Conte, già per il primo ritiro in programma a Dimaro dall’11 luglio. Il ds Manna sta trattando con il Real Madrid, il Napoli vuole acquistarlo a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni.

Il mondo arabo guarda con interesse i gioielli della serie A e del Milan. In un’estate in cui le proposte faraoniche verso i talenti del calcio italiano sono diminuite rispetto all’anno scorso, ci sono ugualmente club che hanno chiesto informazioni su due titolari del Diavolo. Il primo è Rafael Leao, possibile obiettivo di mercato dell’Al Hilal, squadra che ha vinto l’ultimo campionato in Saudi Pro League. Il club con sede a Riad, che la scorsa estate ha ingaggiato Neymar, sarebbe pronto a offrire oltre 100 milioni al Milan per acquistare Rafael Leao, e soprattutto ricoprire d’oro il talento portoghese.