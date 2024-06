Nazionale, Lazio, Lecce e Berrettini: le ultimissime

Vigilia di Spagna-Italia, in programma giovedì 20 giugno alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, seconda gara del girone B. Come di consueto, il commissario tecnico Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. “E' una delle mie partite più importanti in carriera: tutti abbiamo delle storie da raccontare e i calciatori si accorgeranno quando arriveranno alla mia età che avranno bisogno di storie da raccontare. Questa è una di quelle partite che può determinare quelle storie”. Queste le parole del ct.

Mercato Lazio, c’è un nuovo profilo che la società capitolina starebbe valutando. Si tratta di Matias Soulé, quest'anno in prestito al Frosinone ma di proprietà della Juventus. L'argentino piace anche alla Roma di De Rossi, ma anche all'estero in particolare a Borussia Dortmund e West Ham. La Juve è disposta a lasciarlo partire per fare una notevole plusvalenza, ma la richiesta è molto alta. Per il classe 2003 ci vogliono almeno 25 milioni.

Si rinforza il Lecce di Luca Gotti in vista della prossima stagione di Serie A. L'ultimo colpo annunciato è quello di José Antonio Morente Oliva, esterno offensivo spagnolo, classe 1996, che nell’ultima stagione ha giocato all'Elche Club de Fútbol.

Matteo Berrettini debutta con una vittoria nell'Atp 500 di Halle. Fermato ieri dalla pioggia, il romano (risalito fino alla 65ª posizione del ranking) ha battuto 7-6, 6-2, il 19enne statunitense Alex Michelsen (n.61 Atp).