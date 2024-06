Lazio, Euro2024, Sinner e Roma: le ultimissime

On Air

La Lazio pensa a Greenwood. A settembre lo regalavano in prestito, oggi costa 40 milioni. Lotito ha proposto 20 milioni al Manchester United, è il costo del 50% del cartellino, gli altri 20 milioni li riconoscerebbe con l’eventuale rivendita. Greenwood chiede un ingaggio da 3,5 milioni, ci starebbe pensando. In Inghilterra scrivono di una proposta da 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. Il Daily Mail dà un’apertura da parte degli inglesi. Ma su Greenwood la concorrenza è spietata.

L'Inghilterra cerca il bis a Euro 2024. Dopo la vittoria all'esordio contro la Serbia, la nazionale allenata da Southgate vuole replicare battendo anche la Danimarca per blindare il primo posto nel proprio girone. La squadra di Hjulmand, invece, ha pareggiato contro la Slovenia al debutto. La probabile formazione di Southgate. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

Al secondo turno del torneo di Halle Sinner sfiderà l’ungherese Fabian Marozsan (n.45 ATP), che nella giornata di lunedì aveva sconfitto Roman Safiullin in tre set. L’ungherese ha un ottimo servizio, grande tempo sulla palla e una buonissima manualità. Jannik Sinner sfiderà l’ungherese Marozsan oggi pomeriggio non prima delle 14.

Buba Sangare è a un passo dalla Roma. Come ormai noto da qualche giorno, il terzino destro classe 2007 del Levante dovrebbe arrivare nella Capitale per circa 2 milioni di euro e andare a rinforzare un reparto che vedrà comunque qualche altro innesto. Facile immaginare che i giallorossi vogliano scommettere su di lui per il futuro, dandogli tempo di crescere a contatto con i grandi e di maturare passo dopo passo, senza alcuna fretta.