Italia, Mourinho, Premier League e tennis: le ultimissime

Durante l'Europeo e alla vigilia dell'inizio della Copa America, la Fifa ha pubblicato il nuovo ranking. Brutte notizie per l'Italia che scende alla decima posizione, superata dalla Croazia, avversaria nel girone B a Euro 2024. Azzurri che comunque rimangono nella top 10 del ranking. In testa rimangono sempre i campioni del mondo dell'Argentina che inizieranno la Copa America da detentori del trofeo. Non cambiano le prime tre posizioni con Francia al secondo posto e Belgio al terzo.

Sorridente e felice, José Mourinho pronto ad iniziare davvero la sua avventura al Fenerbahce. Completo d'allenamento e foto di rito davanti allo stemma del club turco. Scatto postato su Instagram e tanti tifosi scatenati: "Giorno uno", ha scritto. Lo Special One è pronto e i turchi non vedono l'ora di rivederlo in azione.

Steve Cooper è l'erede di Enzo Maresca sulla panchina del Leicester. Il club inglese ha annunciato in giornata di aver affidato la panchina al tecnico gallese, che ha firmato un contratto fino al 2027.

Andy Murray ha sfogato la sua frustrazione in conferenza stampa, dopo il ritiro per infortunio alla schiena che l'ha costretto a salutare anzitempo l'Atp 500 del Queen's 2024. “Gli ultimi anni sono stati duri, molto duri per il mio corpo, fisicamente non è stato facile. Ho provato a superare i problemi fisici e scendere in campo per competere a questo livello, ma il tennis è uno sport estremamente impegnativo.