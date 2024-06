Italia, Inghilterra, Sinner e Salernitana: le ultimissime

Finisce 1-0 per la Spagna la gara valida per la seconda giornata del Girone B. Davvero troppa Spagna per gli Azzurri, che devono arrendersi alle Furie Rosse, apparse in controllo del match per tutti i 90 minuti. Decisivo ai fini del risultato lo sfortunato autogol di Calafiori tal decimo minuto della ripresa. Ora i ragazzi di Spalletti dovranno giocarsi la qualificazione lunedì sera contro la Croazia.

Finisce 1-1 la sfida tra Inghilterra e Danimarca per la seconda giornata di Euro 2024. Le due squadre sono inserite nel Gruppo C. All'esordio la formazione di Southgate aveva battuto la Serbia mentre la Danimarca aveva pareggiato contro la Slovenia che, nel pomeriggio, aveva a sua volta pareggiato contro la Serbia. Finisce in pari anche la sfida di Francoforte.

Il numero 1 del mondo Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle (stesso risultato raggiunto lo scorso anno prima del ritiro contro Bublik) dopo aver superato in tre set l'ungherese Fabian Maroszan. È finita 6-4 6-7 6-3 in due ore e 17', al termine di una partita equilibrata per due set e in cui Sinner, giocando un grande terzo parziale, ha riscattato un tiebreak in cui sono stati molti di più i suoi demeriti di quanti siano stati i meriti dell'avversario.

Dopo l'amarezza per la retrocessione in Serie B la Salernitana è pronta a ripartire per provare a ritornare subito nella massima serie. E per farlo ha deciso di puntare su Andrea Sottil, 50enne tecnico reduce dall'esperienza all’Udinese.