Lazio, Italia, Sinner, Coppa dei Canottieri Cbill: le ultimissime

La Lazio prepara il calendario per l'estate. Il raduno a Formello è fissato per il prossimo 8 luglio, poi l'11 si partirà per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore. Si tornerà il 22 luglio ma continueranno i test contro avversarie di ottimo livello: ieri è stato ufficializzato quello contro l'Hansa Rostock, poi toccherà al Lipsia.

Dopo la sconfitta con la Spagna, come può qualificarsi l'Italia? In caso di vittoria o di pareggio contro la Croazia, il prossimo 24 giugno, la squadra di Spalletti sarà qualificata come seconda. Se l'Italia dovesse perdere contro la Croazia, la qualificazione sarebbe ancora possibile come terza qualificata (se la Spagna vince o pareggia contro l'Albania) ma dipenderà dai risultati delle altre migliori terze. Se, invece, l'Albania dovesse battere la Spagna, gli Azzurri chiuderebbero il girone al quarto posto e sarebbero sicuramente eliminati.

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà i quarti di finale dell'ATP 500 di Halle e il prossimo avversario dell'azzurro sarà Struff. La partita tra Sinner e il tedesco, numero 41 del mondo, è in programma oggi 21 giugno come terzo match sulla Owl Arena, il Campo Centrale di Halle dove il programma di giornata si è aperto alle ore 12:00.

Presentata presso il Circolo Canottieri Lazio la “Coppa dei Canottieri Cbill” che quest'anno festeggia 60 anni. L'appuntamento è dal 25 giugno al 24 luglio come di consueto nella splendida cornice del Circolo Canottieri Lazio, con 64 gare da vivere fino in fondo.