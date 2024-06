Roma, Austria, Ucraina, Sinner: le ultimissime

L'AS Roma ha avviato una causa multimilionaria contro l'ex responsabile della comunicazione, Luca Pietrafesa, licenziato lo scorso febbraio. Secondo quanto riportato da Sky e Repubblica, infatti, per gli avvocati del club giallorosso l’ex portavoce sarebbe identificato come l'orchestratore di diverse iniziative volte a danneggiare la As Roma stessa. Pietrafesa sarebbe stato citato in giudizio per 5 milioni di euro di danni.

Continuano le gare di Euro 2024. Per quanto riguarda la sfida delle 18.00 l'Austria ha battuto la Polonia per 3-1 in una partita valida per il gruppo D di cui fanno parte anche Olanda e Francia. Proprio questa sera le due nazionali si sfideranno in una gara che promette grandi emozioni.

La prima gara della giornata tra Slovacchia e Ucraina è terminata 1-2. Nel primo tempo gli uomini di Francesco Calzona vanno in vantaggio al 17' con Shranz, nella ripresa rimonta degli ucraini con Shaparenko al 9' e Yaremchuk al 35'. I giochi del gruppo E sono tutti da rifare, perché con questi tre punti l'Ucraina ritorna in corsa per la qualificazione.

Sinner soffre, e non poco, ma è di nuovo protagonista al Torneo di Halle nei quarti di finale contro il tedesco Struff, messo ko soltanto dopo il tie-break del terzo set. Finisce 6-2, 6-7(1), 7-6(3) e così, dopo la vittoria negli ottavi in tre set contro Marozsan, Jannik va in semifinale. Semifinale anche per Musetti al Queen's dove batte Harris in due set (6-3, 7-5).