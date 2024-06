Lazio, Italia, Copa America e Djokovic. le ultimissime

Ancora nessun passo ufficiale per il Flaminio, ma il conto alla rovescia è sempre più vicino allo scadere. La prossima settimana (o al massimo nei primi giorni di luglio), secondo le ultime indiscrezioni ufficiose, dovrebbe essere quella decisiva per la presentazione della progetto preliminare del nuovo stadio della Lazio all'amministrazione comunale. Il presidente Lotito negli ultimi giorni ha continuato a ottenere pareri positivi e consultazioni che hanno dato esito favorevole in merito all'attuabilità della proposta elaborata dai suoi tecnici.

Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato per dirigere la delicatissima sfida tra Croazia e Italia, ultima del gruppo B, match che decreterà il futuro della nostra Nazionale a Euro 2024. L'Italia si qualifica agli ottavi con due risultati su tre, il tutto per tutto si giocherà alla Red Bulla Arena di Lipsia.

Ad Arlington, Cile e Perù si dividono la posta in palio nella prima partita della loro Coppa America. Sanchez e compagni, due volte campioni in questa competizione, non sono riusciti a punire l'attenta difesa peruviana nell'arco dei 90 minuti, confermando alcuni problemi in fase realizzativa. Negativa anche la prova di Gianluca Lapadula.

A due settimane dall'intervento in artroscopia al ginocchio destro, Novak Djokovic brucia tutte le tappe e torna ad allenarsi. Il tennista serbo, che lunedì tornerà numero due al mondo scavalcando Carlos Alcaraz, si era infortunato durante il Roland Garros. Ieri Djokovic ha postato sui social un video che lo ritrae in buona forma e in azione in esercizi a corpo libero.