Musetti, Bayern Monaco, De Zerbi e F1: le ultimissime

Lorenzo Musetti vola in finale all'Atp 500 Queen's Championships: il tennista carrarino piega in tre set (6-3, 3-6, 6-3) l'australiano Jordan Thompson dopo due ore e 17' di partita.

Quella appena terminata è stata la stagione della definitiva consacrazione di Michael Olise. L'esterno d'attacco francese, 22 anni, è stato uno dei giocatori migliori del Crystal Palace che ha chiuso al decimo posto la Premier League, davanti anche al Brighton di Roberto De Zerbi. Così, Olise è diventato uno degli uomini più cercati sul mercato e per lui è in arrivo un'occasione importantissima: come riportano i maggiori media tedeschi, può ormai considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bayern Monaco, che investirà ben 60 milioni di euro per aggiungerlo alla rosa allenata da Vincent Kompany.

I tifosi del Marsiglia attendono con impazienza l'attesa ufficialità dell'approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina dell'Olympique. I tempi si stanno allungando più del previsto ma tra il tecnico italiano e la dirigenza (guidata da Pablo Longoria) non sembrano esserci problemi, così come tra il club francese e il Brighton. Da diversi giorni gli avvocati stanno mettendo a punto il testo e gli ultimi dettagli del contratto che firmerà l'ex allenatore del Sassuolo.

Le fiamme improvvise e l'incendio, poi l'arrivo dei pompieri e dell'ambulanza. E' successo poco prima delle prove libere 3 del Gran Premio di Formula 1 in Spagna, a Barcellona, nell'hospitality del paddock della McLaren. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, che però in un attimo ha avvolto l'area del team di Woking.