Sinner, Portogallo, Repubblica Ceca e F1: le ultimissime

Pomeriggio da sogno per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo piega Zhizhen Zhang nella semifinale dell'ATP 500 di Halle vincendo il match con il risultato di 6-4, 7-6 (3) dopo un'ora e 40' di partita. Sfiderà Hubert Hurkacz per la conquista del titolo.

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo piega la Turchia con un netto 3-0. I lusitani ora sono aritmeticamente qualificati agli ottavi da primi del girone, mentre la Turchia si giocherà tutto nell'ultima sfida del raggruppamento contro la Repubblica Ceca.

Un punto per uno non accontenta nessuno per Georgia e Repubblica Ceca. Dopo aver perso la prima partita del girone, le due squadre chiudono sul risultato di uno a uno la seconda sfida compromettendo così il loro percorso agli Europei.

È stata una qualifica molto avvincente quella del circuito del Montmelò. Il GP di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale di F1 2024, vedrà in prima fila la McLaren di Lando Norris. Il pilota inglese ha conquistato la sua seconda pole position in carriera, battendo Verstappen ed Hamilton. Non bene invece le Ferrari con Leclerc e Sainz che hanno chiuso con il quinto e sesto piazzamento.