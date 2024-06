Roma, Inter, Juve e volley: le ultimissime

Andrea Belotti è un nuovo giocatore del Como. La società comasca ha acquistato l’attaccante a titolo definitivo dalla Roma, al club giallorosso andranno cinque milioni di euro. Negli ultimi sei mesi di campionato Belotti aveva vestito la maglia della Fiorentina.

"Inter, Calhanoglu tratta con il Bayern”. Rimbalza da diversi giorni sulle testate italiane ed europee la notizia secondo cui ci sarebbero stati due incontri tra l'agente Stipic e i tedeschi, con i "nerazzurri infastiditi e in attesa”.

Nelle ultime stagioni, la Juventus ha avuto molte difficoltà a centrocampo. Per questo motivo Cristiano Giuntoli sta provando a rivoluzionare proprio questo reparto. Nella giornata di ieri è arrivata la definitiva fumata bianca per l’operazione che porterà Douglas Luiz alla Juventus e Iling Jr e Barrenechea all’Aston Villa, più un conguaglio economico. Il centrocampista brasiliano andrà dunque a rinforzare la mediana che è stata una dei punti deboli delle scorse annate della Juventus.

Netta sconfitta nella penultima giornata di Nations League per l'Italvolley di Fefé De Giorgi, già certa tanto del pass olimpico che della qualificazione alle Final Eight del torneo, ma che crolla di fronte ai padroni di casa della Slovenia. Una battuta d'arresto che non compromette il cammino degli azzurri, che però scivolano al terzo posto in classifica.