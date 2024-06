Sinner, Musetti, F1 e volley: le ultimissime

E alla fine è arrivato anche il primo titolo sull'erba, il quarto in stagione. Jannik Sinner non si ferma più e colleziona un altro trofeo prestigioso per arricchire una bacheca già scintillante. Il 22enne altoatesino si impone con autorità contro Hurkacz per 7-6, 7-6. Due tie-break vinti senza cedere mai servizio. Una gara impegnativa, quella dell'azzurro, portata a casa grazie ad una impressionante padronanza del gioco e una spaventosa consapevolezza dei propri mezzi.

Finale amara per Lorenzo Musetti sui prati del Queen's. L'azzurro (numero 30 del ranking Atp) si è arreso al 'Cinch Championships', classico appuntamento sull'erba londinese del Queen's, battuto dallo statunitense Tommy Paul.

Niente da fare per Lando Norris: Max Verstappen vince il GP di Spagna davanti alla McLaren dell'inglese e alla Mercedes di Hamilton, che torna al successo dopo un digiuno di 12 gare. Quarto Russell, seguito dalle Ferrari di Leclerc e Sainz.

L'Italia di Julio Velasco vince la Nations League di volley 2024. Due anni dopo il trionfo del 2022, le azzurre ottengono ancora la medaglia d'oro battendo il Giappone nell'ultimo atto del torneo per 3-1.