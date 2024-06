Copa America, Euro2024, Empoli e Fiorentina: le ultimissime

Prosegue la fase a gironi della Copa America, che nella notte ha mandato in scena le partite valide per la prima giornata del Gruppo C. Esordio positivo degli Stati Uniti, vittoriosi per 2-0 sulla Bolivia. Grande prova del milanista Pulisic, autore di un gol e un assist. Vince anche l'Uruguay, con l'attaccante Darwin Nunez tra i marcatori del 3-1 rifilato al Panama.

Attimi di paura durante la sfida tra Scozia e Ungheria. Dopo un brutto scontro contro il portiere Dunn, l'attaccante della squadra allenata da Marco Rossi Barnabas Varga è rimasto a terra per diversi minuti ed è stato portato via in barella. L'Ungheria ha diffuso un nota sull'accaduto: "Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili. Il giocatore del Ferencvaros è attualmente ricoverato in uno degli ospedali di Stoccarda. Informeremo immediatamente se ci sono novità sul suo stato”.

L'Empoli ha scelto il successore di Davide Nicola. Sarà Roberto D'Aversa il nuovo allenatore dei toscani, chiamati a una nuova miracolosa salvezza. Dopo aver vagliato diversi nomi, il presidente Corsi ha deciso di affidare la panchina all'ex tecnico del Lecce, che proprio coi salentini aveva mostrato un buon calcio nel girone di andata. Manca ormai solamente l'ufficialità, che presumibilmente arriverà dopo aver risolto la questione-Nicola, promesso sposo del Cagliari.

Possibile addio in casa Fiorentina. Il giocatore in questione è Jonathan Ikoné, per il quale sono accese le sirene dall'Arabia. In particolare, pare che l'Al-Arabi sia pronto a puntare sull'esterno offensivo francese.

L'offerta a livello di ingaggio è di 4 milioni, mentre ai viola per il cartellino ne sono stati proposti 10. I