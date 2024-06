Roma, Italia, Germania e Inghilterra: le ultimissime

Paulo Dybala non è ancora stato chiamato dalla Roma per intavolare una trattativa per il rinnovo, che eliminerebbe la clausola che scatterebbe nel mese di luglio. L'agente della Joya si aspetta una chiamata quando la Roma comincerà la sua preparazione a Trigoria, a meno che il Manchester United, come scrivono in Argentina, non decida di mettere prima sul piatto i soldi richiesti. I Red Devils sono interessati, soprattutto perché a volere il fantasista è proprio il tecnico Erik ten Hag.

L'Italia sfida la Croazia per un posto agli ottavi di finale di Euro 2024. La squadra di Spalletti è artefice del proprio destino. Basta un punto per andare avanti. Basta non perdere. Croazia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Non è stata una serata particolarmente fortunata per Toni Rudiger, leader difensivo della Germania che ha prima tenuto in gioco Ndoye sul gol del momentaneo vantaggio della Svizzera e poi è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, nei minuti finali. Curioso che l'infortunio sia coinciso proprio con l'esultanza per il pareggio realizzato in extremis da Fullkrug, che ha regalato a Gundogan e compagni il primato nel girone A.

Critiche all'Inghilterra e a Harry Kane per l'inizio degli Europei e, in modo particolare, per l'ultima gara pareggiata contro la Danimarca. Intervenuto in conferenza stampa, il centravanti del Bayern Monaco ha risposto a Gary Lineker. Proprio l'ex centravanti inglese aveva parlato alla BBC dopo il pari contro la Danimarca sottolineando le difficoltà della nazionale di Southgate e quelle di Kane che, tra l'altro, aveva anche segnato.