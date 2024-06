Italia, Spalletti, Copa America e Francia: le ultimissime

L'Italia sfiderà la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024. Dopo il secondo posto conquistato nel Gruppo B, gli azzurri di Spalletti si preparano ora a vivere l'attesa per la fase eliminatoria del torneo. Svizzera-Italia si giocherà sabato 29 giugno con calcio d'inizio alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino.

È ancora carico di adrenalina a fine partita Luciano Spalletti, che ai microfoni di Sky sbotta su un osservazione del giornalista Paolo Condò, in studio al fianco di Fabio Capello, riguardo l'atteggiamento tenuto dall'Italia per gran parte del match con la Croazia. Il ct non ci sta e sposta l'attenzione su quanto fatto, o meglio non fatto, dai giocatori in campo: "Prudenza? Ma quale prudenza? Siamo sotto il livello standard, nel primo tempo abbiamo perso palloni che non si possono perdere. Che c’entra la prudenza? Oggi siamo stati soprattutto timidi, poi sento che si deve giocare a 3 o a 4, ma noi si gioca in entrambi i modi, non c’entra il modulo”.

Esordio a reti bianche per il Brasile in Coppa America. La Selecao, guidata da Dorival Junior viene fermata dal Costa Rica: al SoFi Stadium di Ingkewood finisce 0-0. I verdeoro si vedono annullare una rete a Marquinhos alla mezz'ora per offside.

Quattro punti, come l'Olanda, la Francia sfida la Polonia per il primo posto nel Gruppo D di Euro 2024. La partita, con fischio d’inizio alle 18, sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.