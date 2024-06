Napoli, Copa America, Udinese e basket: le ultimissime

Oggi il Conte day: è tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione. Appuntamento al Teatro di Corte di Palazzo Reale alle ore 15.15. Location splendida, storica, che affaccia su Piazza del Plebiscito, sistemata nel cuore della città: da una parte Via Toledo e Via Chiaia, dall'altra il lungomare, il Vesuvio sullo sfondo, luoghi e fotografie che presto diverranno familiari al nuovo allenatore del Napoli.

L'Argentina batte 1-0 il Cile nella seconda giornata del gruppo A della Coppa America, in un match giocato nella notte italiana a East Rutherford, negli Stati Uniti. Gol decisivo di Lautaro Martinez all'88', che regala la qualificazione aritmetica ai quarti di finale alla nazionale del ct Scaloni con una giornata d’anticipo.

L'Udinese è sempre più vicina a Iker Bravo, talento classe 2005 che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Real Madrid (la Juvenil A, la nostra Under 19), club nel quale era in prestito dal Bayer Leverkusen, società proprietaria del suo cartellino. I Blancos si erano riservati un'opzione di acquisto di circa 10 milioni di euro, ma hanno deciso di non attivarla

Successo prestigioso per l'Italbasket del ct Gianmarco Pozzecco che batte in amichevole al 'WiZink Center' di Madrid la Spagna campione d'Europa in carica di coach Sergio Scariolo. Match vinto all'overtime dagli Azzurri, che si impongono per 87-84.