Roma, Lazio, Euro 2024 e Zaniolo: le ultimissime

Nicola Zalewski valuta l'addio alla Roma la squadra che lo ha allevato e cresciuto. Lo ammette con grande chiarezza nel colloquio che abbiamo avuto allo stadio di Dortmund dopo Francia-Polonia, la terza e ultima sua partita all'Europeo. Nel video, ecco svelata la sua incertezza sul futuro: «Le cose si fanno in due. Vediamo cosa succederà. Cosa voglio io? Ci sono tante dinamiche da chiarire prima di fare una scelta. Dobbiamo chiarire cosa voglia fare la Roma prima di stabilire se continuare insieme o dividerci». Zalewski ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe finire sul mercato se arrivasse una buona offerta.

Con un video sui propri profili social, la Lazio ha reso pubblica la maglia 'Home' firmata Mizuno che la squadra indosserà per la stagione 2024/2025. I modelli scelti sono Mario Gila e Christos Mandas. Di seguito il comunicato della società in cui vengono presentate le nuove divise. "S.S. Lazio e Mizuno presentano il nuovo kit casalingo per la stagione 2024-2025. Concept della nuova maglia è l’iconico slogan “Unica Fede, Unica Passione”, applicato in ideogrammi nipponici sul retro della maglia, sotto il colletto.

A Stoccarda il Belgio di Roberto Martinez affronta l'Ucraina di Rebrov nella terza ed ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. Tutto in equilibrio nel gruppo E, con quattro squadre a 3 punti dopo i primi 180 minuti. Ucraina-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai. Opzione "Diretta Gol" sul canale 251, con la possibilità di vedere in contemporanea anche Slovacchia-Romania.

Uno dei nomi al centro delle riflessioni di mercato della Fiorentina è, o meglio, resta Nicolò Zaniolo. Già cercato la scorsa estate, adesso il classe 1999 rientra nella cerchia dei giocatori per cui la dirigenza viola proverà a fare un’offerta il prima possibile, sempre che l’Atalanta, concorrente forte, non acceleri all’improvviso. Oggi i nerazzurri incontreranno il procuratore dell’ex Roma per cercare un’intesa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni più 15 per il riscatto a fine stagione.