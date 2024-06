Napoli, Juve, Copa America e Bayer Leverkusen: le ultimissime

"Voglio fatica e serietà. Sono pronto a dare tutto ma voglio tutto. Kvara rimane, su Osimhen non posso dire perché è una situazione pregressa al mio arrivo. Di Lorenzo è importantissimo". Importante, però, è anche quello che già gli hanno dato i napoletani: "Io sono abituato a ricevere dopo che ho dato, qui è successo il contrario. Non ho paura di questa sfida, per quanto difficile. Non mi spaventa la fatica, in campo e fuori, perché la fatica ti fa conoscere te stesso”.

Juve-Thuram, avanti tutta. A distanza di ventitré anni, la storia sembra destinata a ripetersi: dal padre Lilian, che sbarcò in bianconero nell’estate del 2001, al figlio Khéphren, il matrimonio con la Signora potrebbe davvero essere nuovamente celebrato ed è più di una possibilità perché Cristiano Giuntoli fa sul serio. C’è il futuro di Rabiot ancora da decifrare e, ogni giorno che passa, il francese appare più lontano da Torino.

Un gol di Lautaro Martinez all'88' stende il Cile nella seconda partita del girone e trascina l'Argentina ai quarti della Coppa America, ma con un pizzico d'ansia. Sì perché Messi mette in allarme Scaloni: la Pulce durante il primo tempo ha sentito dolore alla coscia destra dopo un brutto fallo di Gabriel Suazo. Nel post partita ha spiegato: "Ho avvertito fastidio al tendine del ginocchio destro. Era teso, ma sono riuscito a finire la partita. Vedremo cosa succede”.

Il Bayer Leverkusen ha ufficialmente confermato l'ingaggio del difensore 16enne Andrea Natali. Il centrale che ha vinto con l'Italia il Campionato Europeo Under 17 realizza il sogno di giocare sotto la guida di Xabi Alonso e dei Campioni di Germania. Il giocatore, che ha lasciato il Barcellona, ha messo la firma sul nuovo contratto con il Leverkusen fino al 2027.