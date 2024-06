Lazio, Napoli, Udinese e Venezia: le ultimissime

Lazio in chiusura per Noslin. Circa 15 milioni di euro per l'attaccante, utilizzabile anche in tutte le posizioni della trequarti. Una duttilità che farà comodo, al netto dell'investimento tutt'altro che banale. I buoni rapporti tra i club faranno la differenza, l'affare è in dirittura d'arrivo.

Il nuovo tecnico del Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, è stato categorico sul futuro di Kvaratskhelia: "Rimane, non ci sono dubbi. Vi ho dato una notizia? No, l'ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle". A creare però nuovi dubbi sul suo futuro, è stato lo stesso Kvaratskhelia. L'attaccante infatti è stato intervistato ai microfoni Rai dopo la vittoria sul Portogallo, commentando le parole di Conte: “Il mister ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere.

Finisce l'avventura di Gerard Deulofeu con la maglia dell'Udinese. Lo spagnolo è ai box per un brutto infortunio al ginocchio dal gennaio del 2023 e ha annunciato l'addio sul suo profilo Instagram.

Il Venezia pronto a giocarsi le sue chance in Serie A con Eusebio Di Francesco in panchina. Arrivata l’ufficialità: “Il Venezia FC comunica di aver affidato a Eusebio Di Francesco l’incarico di allenatore della prima squadra. Di Francesco ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2025/26”.