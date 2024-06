Lazio, Italia, Copa America e Nba: le ultimissime

La Lazio ha scelto lo Stadio Flaminio, e Claudio Lotito ha voluto sottolinearlo con una lettera inviato al Sindaco. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente del club biancoceleste ha inviato una pec a Roberto Gualtieri, e agli assessori allo Sport, Alessandro Onorato, e all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. "Ill.mo Sig. Sindaco di Roma - così si apre la lettera di Lotito -, formulo la presente per confermarle, al di là di quanto già fatto per le vie brevi, che a nome della S.S. Lazio, ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo Stadio Flaminio di Roma la casa della S.S. Lazio. Per realizzare al meglio il nostro progetto e per farlo in totale compatibilità con le esigenze pubbliche che Lei e la Sua amministrazione rappresentate. Le chiedo di organizzare un incontro al quale parteciperò con il responsabile del progetto da noi designato e con lo staff dei tecnici incaricati della sua realizzazione.

Sarà il polacco Szymon Marciniak, 43 anni, appassionato di arti marziali, l’arbitro di Svizzera-Italia in programma a Berlino sabato alle ore 18. Considerato a lungo il miglior arbitro europeo da noi è ricordato per essere stato il direttore di gara della finale di Champions tra Inter e Manchester City nel 2023.

Il Venezuela si è qualificato con un turno di anticipo per i quarti di finale della Coppa America, superando 1-0 il Messico a Inglewod, in California, nella notte italiana. Eliminata invece la Giamaica, sconfitta 3-1 dall’Ecuador a Las Vegas.

È tempo di draft per l'Nba in vista della prossima stagione del basket americano. Il francese Zaccharie Risacher è stato la prima scelta del 2024, appannaggio degli Atlanta Hawks, nel draft che si è svolto nella notte italiana.