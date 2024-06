Roma, Napoli, Fiorentina e Milan: le ultimissime

Novità di mercato in arrivo dalla Francia e riguardante le operazioni in entrata della nuova Roma targata Florent Ghisolfi. L'uomo mercato giallorosso avrebbe avuto un colloquio con Frederic Massara, nuovo direttore sportivo del Rennes in merito a Enzo Le Fee, centrocampista classe 2000, con il quale secondo Le Pariesien, è stato raggiunto un accordo sui termini del contratto.

Viaggio positivo del Napoli a Dusseldorf per ribadire all’agente di Kvaratskhelia la sua centralità nel corso firmato Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis, insieme a Chiavelli e Manna, hanno messo in chiaro una volta per tutte la loro intenzione. Dall’altra parte sono arrivati segnali positivi. Il Napoli è anche pronto ad un adeguamento del contratto.

La Fiorentina prova ad accelerare per Moise Kean. Per lasciar partire l'attaccante classe 2000 la Juventus ha chiesto non meno di 15 milioni, il club viola non vorrebbe sborsarne più di 10: possibile un accordo intorno a 11-12 con l'inserimento di qualche bonus.

Il Milan U23 è ufficialmente la sessantesima società a prendere parte al campionato di Serie C 2024/2025. Ad annunciarlo è il Consiglio Federale andato in scena oggi a Roma presso gli uffici della FIGC.