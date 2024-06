Roma, Lazio, Coppa America e tennis: le ultimissime

Quello di Enzo Le Fée del Rennes è il primo nome per rinforzare il ruolo scoperto dopo l’addio di Renato Sanches e quello probabile di Aouar. La Roma ha offerto tra i 12 e i 15 milioni, cifra che non è stata presa in considerazione dal club francese che per lasciar andare il giocatore chiede almeno 23-25 milioni.

Oggi potrebbe essere il giorno di chiusura dell’operazione Lazio-Noslin. Lotito incontrerà Setti all’Assemblea della Lega e proprio lì potranno essere limati gli ultimi dettagli: circa 15 milioni di euro più bonus per l'acquisto a titolo definitivo.

Gli Stati Uniti sono stati sconfitti 2-1 da Panama, nella gara di Coppa America disputata nella notte. Timothy Weah è stato espulso dopo soli diciotto minuti per una gomitata a palla lontana nei confronti di un avversario. L'arbitro, richiamato dal Var ha rivisto le immagini ed ha estratto il cartellino rosso.

Oggi, a partire dalle ore 10 locali (le 11 in Italia) verrà sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner sarà testa di serie numero 1 in uno Slam per la prima volta in carriera. Jannik ci arriva da fresco vincitore del torneo Atp 500 di Halle, sull’erba.