Lazio, Roma, Bologna e Chelsea: le ultimissime

In casa Lazio parte la campagna abbonamenti per la prossima stagione. La Lazio ha ufficializzato sul proprio sito tutti i dettagli e le informazioni utili per i tifosi che vorranno sottoscrivere la tessera per il campionato 2024/2025. La Campagna Abbonamenti 2024/25 inizierà lunedì 1° luglio alle ore 16:00 e terminerà sabato 10 agosto alle 19:00.

Si allontana il nome Strand Larsen dalla lista dei papabili per il reparto d'attacco della Roma. Il norvegese è finito sul taccuino di Ghisolfi in vista della prossima stagione, ci sarebbe da registrare sul suo conto un assalto a suon di milioni dal ricco campionato inglese. Questo perché il Wolverhampton ha offerto al Celta Vigo 30 milioni di euro, una cifra che difficilmente verrà rifiutata ed infatti l'accordo fra i due club sarebbe vicino, se non fatto.

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm". Questo il comunicato ufficiale con cui il club rossoblù ufficializza il primo colpo del mercato estivo.

È stato uno degli artefici della promozione dell'Oxford in Championship e adesso si prepara a vivere una nuova avventura. Jamie Cumming lascia a titolo definivo il Chelsea e si lega proprio all’Oxford. Ecco il comunicato ufficiale: "L'Oxford United è lieto di annunciare l'ingaggio di Jamie Cumming dal Chelsea. Il portiere 24enne torna dopo aver avuto un ruolo fondamentale in prestito nella seconda parte della scorsa stagione, culminata con la promozione