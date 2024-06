Italia, Lazio, Atalanta e Nba: le ultimissime

Ci siamo. Domani alle ore 18 l'Italia scende di nuovo in campo per gli ottavi di finale di Euro 2024. L'avversario è la Svizzera. La Nazionale è arrivata a Berlino: in mattinata si è allenata e poi ha raggiunto la capitale della Germania, più precisamente l'Olympiastadion, l'impianto che è legato alla storia di colori azzurri per la finale dei Mondiali vinta nel 2006. In conferenza stampa hanno parlato il ct Luciano Spalletti e il portiere Gianluigi Donnarumma. “Non ci possiamo permettere di avere dei cali di tensione come all’inizio del secondo tempo contro Spagna e Croazia. Ormai siamo nel cuore della competizione e ora è obbligatorio esibire un livello alto perché non ci sono altre vie di uscite e a livello di personalità mi aspetto qualcosa di più anche a livello psicologico”. Queste alcune delle dichiarazioni di Spalletti.

Pedro ha rotto il silenzio e svelato il suo futuro. In un'intervista rilasciata ai microfoni di EL DÍA, l'attaccante della Lazio ha confermato che rimarrà un altro anno in biancoceleste come previsto dal suo contratto. Da tempo si parlava del suo possibile addio, in accordo con la società, o di un suo ritorno in Spagna. Non sembra essere questa l'estate giusta, però. Ecco ciò che ha detto: "Offerte dalla Spagna? Ce ne sono state alcune. In questo momento è complicato, ma mi piacerebbe ritirarmi nel mio paese. Giocherò un altro anno alla Lazio. La verità è che non vedo l'ora di iniziare il ritiro tra poche settimane. Mi alleno più che posso nel pomeriggio per partire bene, con molta forza”.

Ben Godfrey è arrivato nel pomeriggio a Zingonia. Il nuovo difensore dell'Atalanta - acquistato per 10 milioni di euro più 2 di bonus - era sbarcato questa mattina a Linate, per poi andare alla Madonnina per le consuete visite mediche di rito. Qualche ora fa, invece, l'arrivo al Centro Sportivo Bortolotti per le firme sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Bronny James giocherà con i Los Angeles Lakers e scenderà in campo al fianco del padre, capocannoniere di tutti i tempi della Lega. Il primogenito di LeBron James è stata la 55esima scelta nel Draft Nba. I due potrebbero diventare la prima coppia padre-figlio a giocare contemporaneamente.