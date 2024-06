Euro 2024, Croazia, tennis, MotoGP: le ultimissime

Alle 18.00 di oggi l'Italia scenderà in campo contro la Svizzera per gli ottavi di finale di Euro 2024. Spalletti punta sul 4-1-4-1, questa la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Fagioli; Chiesa, Cristante, Barella, El Shaarawy; Scamacca. Zaccagni in panchina nonostante l'ottima prestazione con tanto di gol contro la Croazia.

Quella del lancio del bicchiere brandizzato Euro 2024 è diventata una pratica abituale per molti tifosi in Germania e la UEFA non ha potuto fare finta di niente. In più occasioni i tifosi croati hanno scagliato oggetti in campo, obbligando la federazione al pagamento di un'ammenda da 45mila euro. A questi andranno sommati anche i 30mila dovuti all'accensione di razzi e altri 30 mila euro per "comportamento inappropriato da parte dei sostenitori", per un ammontare complessivo di 105mila euro di multa.

L'azzurro Jannik Sinner esordirà a Wimbledon 2024 affrontando Yannick Hanfmann, tennista tedesco a suo agio sull'erba. Il confronto andrà in scena lunedì 1 luglio, come terzo e ultimo match sul Campo 1 a partire dalle ore 14.00 italiane.

Francesco Bagnaia partirà dalla pole position nel GP d'Olanda classe MotoGP. Il campione del mondo della Ducati, nelle qualifiche, ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin e l'Aprilia di Maverick Vinales. Seconda fila per Alex Marquez, Aleix Espargarò e Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez partirà settimo. Alle 15 di oggi è in programma la sprint race.